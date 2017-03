Verkeersbarometer met 2 gestegen

De politie van het ressort Nieuw Amsterdam kreeg vanochtend omstreeks kwart voor 2 melding van een verkeersongeval te Lust en Rust. Toen de politieagenten op de plaats aankwamen, troffen ze een voertuig tegen een brugleuning aan.

Volgens het voorlopige onderzoek reed de bestuurder vanuit de richting Nieuw Amsterdam richting Meerzorg. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder met een hoge snelheid moet hebben gereden. Bij het beschrijven van een bocht verloor hij de controle over het stuur met als gevolg dat het voertuig bleef vastzitten tussen een waterleidingbuis en een deel van de brugleuning.

De brandweer moest er aan te pas komen om de slachtoffers uit het voertuig te bevrijden.

Bij aankomst van de politie was de 23 jarige bestuurder Lorenzo Kerk reeds overleden. De 21-jarige bijrijder Colin Mahindrepersad liet kort nadat hij uit het voertuig was bevrijd, het leven.

De bestuurder was in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.

Beide lichamen zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Met het overlijden van deze twee personen is de verkeersbarometer landelijk gestegen naar 10.