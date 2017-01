Verkeersbarometer 2017 telt eerste slachtoffer

Op de derde dag in het 2017 is het eerste verkeersslachtoffer gevallen. Een nog onbekende vrouw heeft het leven gelaten bij een verkeersongeval aan de Afobakaweg. Zij zat in de auto met een zekere Perkash. Het tweetal reed vanuit Brokopondo richting Paranam, zegt de voorlichtingsdienst van het KPS. Het moet ter hoogte van mast 1 zijn geweest dat de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte; met het voor de vrouw noodlottig gevolg. Hij ligt in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De politie vermoedt dat de man onder invloed van alcohol was. Volgens zijn verklaring zat er nog een tweede vrouwspersoon in de auto. Die is echter nog niet gevonden.