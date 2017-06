Verhoogde melkprijs was onvermijdelijk

Kwaliteitscontrole wordt strenger, zegt minister Algoe

De aanpassing van de prijzen voor melk en melkproducten was onvermijdelijk. Dat zegt minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Volgens hem was de Melkcentrale N.V. niet in staat zich zonder de verhogingen staande te houden. De overheid geeft de Melkcentrale al elf jaar geen subsidie meer. Daarnaast zijn ook nog eens de prijzen voor rauwe melk, grondstoffen en transport gestegen. Niet alleen de Melkcentrale profiteert van de verhoging, ook de melkboeren, zegt minister Algoe.

Algoe zegt verder dat de kwaliteitscontrole bij de levering van de rauwe melk nu strenger wordt. Daarbij zullen LVV-deskundigen de geldende voorschriften voor wat betreft veiligheid en hygiëne nauwlettend toetsen. De prijs van melk en melkproducten is per 01 juni aangepast.