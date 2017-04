Verhoging bus tarieven ‘on hold’

Minister Miranda van OWT & C vraagt om respijt

De verhoging van de bustarieven is even ‘on hold’ gezet. Tot dit besluit zijn het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C) en de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) deze week gekomen. Het is niet de bedoeling dat van uitstel afstel komt, zegt Transportminister Jerry Miranda. Nu de dieselprijs is gestegen, wil de bewindsman alles opnieuw laten uitrekenen. Pas dan zal groenlicht worden gegeven voor de verhoging.

Minister Jerry Miranda van OWT & C. Hij wil beleid ontwikkelen zegt hij, waarbij de brandstofcompensatie kan worden afgeschaft. In de calculaties zal er rekening mee gehouden moeten worden dat minderbedeelden, senioren en schoolkinderen niet worden getroffen door een afschaffing van deze subsidie.