Verhit debat Le Pen en Macron over veiligheid

De Franse presidentskandidaten Marine Le Pen en Emmanuel Macron zijn elkaar woensdagavond verbaal in de haren gevlogen. In een verhit tv-debat, de laatste directe confrontatie voor de beslissende verkiezingsronde zondag, was de nationale veiligheid een belangrijk onderwerp. Een miljoenenpubliek zag de uitzending. De rechts-populistische Le Pen beschuldigde haar sociaal-liberale opponent achterover te leunen inzake de bestrijding van moslimterrorisme. ,,Je heb totaal geen plan, maar bent lankmoedig als het gaat om islamitische fundamentalisme”, fulmineerde Le Pen.

Ze zette haar rivaal, in de peilingen de favoriet, weg als een watje op het gebied van de openbare veiligheid. Macron reageerde met de opmerking dat terrorisme zijn belangrijkste aandachtspunt is als hij wordt gekozen. ,,Wat jij voorstelt is geleuter”, zei hij verwijzend naar haar belofte de Franse grenzen te sluiten. ,,Je verspreidt leugens.” Dat laatste sloeg op Le Pens bewering dat hij banden heeft met radicale moslims. Klinkklare nonsens, volgens Macron. Op zijn beurt betichtte hij de frontvrouw van het Front National de ,,kiem te leggen voor een burgeroorlog”.