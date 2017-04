Vereniging van Sportjournalisten hekelt optreden Brunswijk

De Vereniging van Sport Journalisten in Suriname (VSJS) reageert met verontwaardiging op het optreden van voetbalclubeigenaar en parlementariër Ronnie Brunswijk. Afgelopen zaterdag bedreigde Brunswijk de cameraman van ATV, Marlon Hennery. Dit gebeurde na de wedstrijd van Inter Moengotapoe tegen WBC in Moengo. Het is voor de zoveelste keer dat Ronnie Brunswijk zich tijdens of na een voetbalwedstrijd laat gaan. De VSJS spreekt dan ook middels een persverklaring haar afkeuring uit en zegt dit gedrag niet te accepteren. De organisatie rekent erop dat de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) gepaste maatregelen zal treffen om optredens zoals deze verder te voorkomen. De Vereniging van Sport Journalisten in Suriname is van plan om het incident te rapporteren aan de Associatie van de Internationale Sportpers, AIPS, staat verder in het schrijven. Foto: Dagblad Suriname