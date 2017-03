Vereniging Biodiversiteit Guiana Schild tegen afgravingen Braamspunt

Ook de Vereniging Biodiversiteit Guiana Schild (VBGSS) in Suriname is tegen de schelpzandafgravingen op Braamspunt. Nadat eerder diverse maatschappelijke groepen en organisaties zich hebben uitgesproken tegen de afgravingen, laat nu ook de vereniging van zich horen. Nancy del Prado zegt dat het wederom toestaan van afgravingen, geen goed besluit is.

Nancy del Prado, milieuactiviste en lid van de Vereniging Biodiversiteit Guiana Schild in Suriname. Onlangs is door de regering aan vier concessionarissen toestemming gegeven om schelpzand af te graven op Braamspunt. Dit tegen alle adviezen van milieu- en natuurorganisaties in.