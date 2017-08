Verenigde Staten willen export Noord-Korea sterk beperken

De Verenigde Staten willen vandaag een resolutie in stemming brengen bij de VN Veiligheidsraad waarmee de export van Noord-Korea met een derde wordt teruggebracht. In het voorstel is volgens een diplomaat bij de raad sprake van een verbod op export van kolen, ijzer, ijzererts, lood en looderts. Verwacht wordt dat China en Rusland de resolutie zullen steunen. Het is een straf voor de twee rakettesten die Noord-Korea uitvoerde in juli. Noord-Korea exporteert jaarlijks voor omgerekend ruim 2,5 miljard euro. In de resolutie wordt ook bepaald dat landen niet meer Noord-Koreaans personeel mogen aannemen dan nu het geval is. Verder mogen geen nieuwe samenwerkingen met Noord-Koreaanse bedrijven worden aangegaan en komt er een verbod op nieuwe investeringen in bestaande samenwerkingen.