Verenigde Staten vragen om arrestatie broer Ban Ki-moon

De Verenigde Staten hebben Zuid-Korea verzocht de broer van voormalig secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon te arresteren en uit te leveren. Dat meldde de Amerikaans openbare aanklager Daniel Noble. De 69-jarige Ban Ki-sang en zijn zoon, Joo Hyun-bahn (38), bijgenaamd Dennis, worden beschuldigd van poging tot omkoping. Ban Ki-sang liet als adviseur het Zuid-Koreaans aannemingsbedrijf Keangnam zijn zoon als makelaar inhuren om de verkoop te regelen van een gebouwencomplex in Hanoi. Vader en zoon betaalden vervolgens 500.000 dollar aan de zelfbenoemde kunst- en modeconsultant Malcolm Harris (52). Die zou als tussenpersoon een functionaris uit het Midden-Oosten omkopen en zo de verkoop regelen van het Vietnamese vastgoed aan een investeringsfonds van een koninklijke familie uit het Midden-Oosten. Harris gaf het geld echter uit aan vliegreizen, hotelovernachtingen, diners en de huur voor appartementen in Manhattan en Brooklyn. Harris en Joo Hyun-bahn, die beiden vastzitten in New York, ontkennen schuldig te zijn.

De zaak komt op een ongelegen moment voor de recent bij de VN vertrokken Ban Ki-moon, die zich kandidaat wil stellen bij de komende presidentsverkiezingen in zijn land. Hij bood vandaag zijn excuses aan voor de ontstane onrust rond zijn familieleden. Ook benadrukte de voormalige VN-chef dat hij “absoluut geen weet” had van de zaak.