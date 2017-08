Verenigde Staten stappen officieel uit klimaatakkoord Parijs

De Verenigde Staten hebben de Verenigde Naties vrijdag officieel laten weten uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen. Een document met die mededeling is bij de VN ingediend. Tegelijkertijd liet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat Amerika deel blijft nemen aan de klimaatbijeenkomsten van de Verenigde Naties gedurende de tijd die nodig is om het vertrek uit de overeenkomst te regelen. Verwacht wordt dat dit drie jaar gaat duren. President Donald Trump kondigde in juni aan dat de VS uit het akkoord stappen. Volgens hem zou het akkoord de Amerikaanse belastingbetalers miljarden dollars kosten en veel werkgelegenheid kosten. De beslissing borduurt voort op Trump ‘s plan om de VS voortaan weer voorop te stellen. Het klimaatakkoord is gesloten door 195 landen. Volgens de Amerikaanse president geeft hij wel om het milieu, maar kan hij een deal die slecht is voor zijn land niet steunen. “Met dit akkoord zal China zijn broeikasuitstoot tot 2030 verhogen”, zei Trump. “Wij kunnen dat niet. Het akkoord is tot op het hoogste niveau oneerlijk voor de VS.”