Verenigde Staten roepen Veiligheidsraad bijeen om lancering Noord-Korea

De Verenigde Staten willen dat de VN-Veiligheidsraad zich buigt over de meest recente Noord-Koreaanse raketlancering. Amerikaanse diplomaten hebben gevraagd om een zitting achter gesloten deuren. De vijftien leden tellende raad komt naar verwachting vandaag bijeen. Noord-Korea zei gisteren dat het voor het eerst een geslaagde proeflancering had gehouden van een intercontinentale ballistische raket, maar het is nog onduidelijk of dat klopt. Zowel Rusland als China willen een gezamenlijke opstelling om de spanningen rond het Koreaanse schiereiland te verminderen. Noord-Korea moet zijn atoom- en raketprogramma’s bevriezen, maar ook de Verenigde Staten en Zuid-Korea moeten ophouden met hun grootschalige militaire oefeningen, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.