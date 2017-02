Aanhouding onrechtmatig getoetst

Een medewerker van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) die was aangehouden in de megadrugszaak, is maandag door het Hof van Justitie op vrije voeten gesteld. Dat bevestigt zijn advocaat Maureen Nibte. Het hof heeft zijn aanhouding, na de vondst van bijna duizend kilo cocaïne op de Jules Sedney Haven op 6 februari, onrechtmatig getoetst.