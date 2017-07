Verdachte Jermain S. geen kleinzoon van slachtoffer Adoe

De verdachte Jermain S. is geen kleinzoon van de door hem om het leven gebrachte 87-jarige Jacobus Adoe. Hiermee corrigeert de politie eerdere berichtgeving over deze zaak. Een familielid, de zogenoemde familieoudste, verklaard dat de uitgebrachte informatie niet juist is. De politie zou uit verklaringen die kort na de ontdekking van de moord zijn gegeven, hebben begrepen dat verdachte en slachtoffer familie van elkaar waren. Dit is niet zo. Het slachtoffer stond in zijn woonomgeving bekend als opa en werd ook zo aangesproken door S. Beiden waren woonachtig aan de Oost-Westverbinding in Marowijne. Jermain S. is nog voortvluchtig.