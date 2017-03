Verdachte aanslagpleger Antwerpen blijft vastzitten

Mohamed R., de Fransman die donderdag hard door een winkelstraat in Antwerpen reed met wapens in zijn kofferbak, blijft voorlopig in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Antwerpen dinsdag besloten. Of hij daadwerkelijk een aanslag wilde plegen wordt betwijfeld. Volgens zijn advocaat wilde hij niemand aanrijden en is van terrorisme geen sprake. Het OM heeft de 39-jarige R. een ”poging tot moord in een een terroristische context” en overtreding van de wapenwet ten laste gelegd.De man van Tunesische afkomst had stevig gedronken toen hij werd opgepakt. In zijn auto werden steekwapens, een riotgun en legerkleding gevonden. Bij zijn rit over de winkelstraat de Meir vielen geen gewonden. Volgens zijn advocaat was R. per toeval op de Meir terechtgekomen, terwijl hij op zoek was naar het ziekenhuis waar zijn vriendin lag. En dat hij heel hard zou hebben gereden staat volgens de raadsman niet vast. R. zou de wapens hebben willen verkopen. Of die gebruiksklaar waren of dat het om rommel ging moet onderzoek uitwijzen, aldus de advocaat. R. was in de week voor zijn arrestatie drie keer aangehouden, waarvan een keer in Rotterdam. Hij werd het land uitgezet omdat hij geen geldige papieren had. Uit onderzoek van de Rotterdamse politie bleek dat hij op geen enkele manier werd gelinkt met terrorisme.