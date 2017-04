Verdachte aanslag Dortmund kreeg geen hulp

De verdachte van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund had vermoedelijk geen handlangers. Buiten de vrijdag aangehouden Serge W. heeft het Openbaar Ministerie (OM) geen andere verdachten in beeld. De 28-jarige Russisch-Duitse man is aangehouden in Tübbingen in de deelstaat Baden-Württemberg. Hij werkte daar bij de dienst stadsverwarming. Justitie vermoedt dat de verdachte een financieel motief voor de aanslag had. Door te speculeren op een koersdaling van de club, hoopte de man naar verluidt veel geld te verdienen. De man wordt onder meer verdacht van poging tot moord en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Het OM liet weten dat de man derivaten had gekocht, waarmee hij speculeerde op een koersval van Borussia-aandelen. Om de uitgaven te kunnen financieren, had hij volgens het tijdschrift Der Spiegel 40.000 euro geleend. Volgens het dagblad Bild is de politie mogelijk door bankpersoneel op het spoor gezet van de verdachte, omdat hij tienduizenden euro’s uitgaf voor de aanschaf van de derivaten.