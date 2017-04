Verdachte aangehouden in zaak Nieuwe Haven bar

De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de overval op de Nieuwe Haven bar in de ochtend van zondag 2 april. Het gaat om de 26-jarige Regillio H. Bij de overval werd de 21-jarige Devery Zaalman dodelijk geraakt door de eigenaar van de winkel, die een vuurwapen bezit. De politie kwam Regillio H. op het spoor, na een melding van de Spoed Eisende Hulp dat een man zich had gemeld met een schotverwonding. In eerste instantie verklaarde hij bij een overval in Benzdorp gewond te zijn geraakt. De politie die echter al het vermoeden had dat tijdens de overval een tweede verdachte gewond moest zijn geraakt, had H. al in beeld gebracht. Tijdens een tweede verhoor bekende hij zijn betrokkenheid bij de overval op de bar. Regillio H. is inmiddels in verzekering gesteld.