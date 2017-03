Venezuela vraagt VN om hulp bij aanvullen medicijnvoorraad

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de Verenigde Naties vrijdag (lokale tijd) om hulp gevraagd bij het aanvullen van de sterk gekrompen voorraad geneesmiddelen die in het land voorhanden is. “Ik heb gevraagd om steun van de VN om te helpen het economische en sociale onrecht dat ons volk heeft getroffen te behandelen”, zei Maduro tijdens een televisietoespraak, meldt de BBC. Maduro zei dat de VN de juiste expertise in huis heeft om de bevoorrading en distributie van geneesmiddelen in Venezuela te normaliseren. De Medische Federatie in het Zuid-Amerikaanse land maakte recent bekend dat ziekenhuizen minder dan 5 procent van de benodigde geneesmiddelen in huis hebben. De Venezolaanse president wijt de problemen in zijn land aan een economische oorlog tegen zijn regering en de sterke val van de olieprijzen. De politieke oppositie zegt dat de verergerende economische crisis waarin Venezuela verkeert is veroorzaakt door nalatig bestuur door Maduro. Venezuela kampt naast een geneesmiddelentekort met tekorten aan voedsel en vele andere goederen. Venezolanen moeten dagelijks uren in de rij staan om basisbenodigdheden te kopen. Volgens commentatoren is het feit dat Maduro toegeeft dat Venezuela hulp van buiten nodig heeft een duidelijk teken van de ernst van de situatie in het land.