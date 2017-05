Venezuela houdt nieuwe verkiezingen in december

De lang uitgestelde regionale verkiezingen in Venezuela worden in december gehouden. De kiesraad geeft met het besluit gehoor aan een oproep van demonstranten. De verkiezingen zouden eigenlijk vorig jaar al worden gehouden, maar toen de oppositie die ruim leek te gaan winnen stelde de regering de stembusgang uit. Dat leidde tot grote protesten in het land. Het is maar de vraag of de demonstranten blij zijn met de nieuwe verkiezingsdatum. De komende weken wil een speciale volksvergadering de grondwet van Venezuela herschrijven en daarmee het kiesstelsel aanpassen. Dat zou een einde maken aan het systeem van evenredige vertegenwoordiging in Venezuela. President Maduro wil in de grondwet vastleggen dat een derde van de zetels in het parlement wordt vrijgehouden voor afgevaardigden van bepaalde groepen, zoals arbeiders of gepensioneerden. In die groepen zitten volgens critici veel aanhangers van Maduro’s socialistische partij. Na de grondwetswijziging zouden er eind juli verkiezingen volgen. De kans is groot dat de oppositie, die nu twee derde van het parlement in handen heeft, zijn meerderheid door de nieuwe maatregelen kwijtraakt. Het huidige parlement heeft niets in te brengen over de grondwetswijziging. Het hooggerechtshof, dat aan de kant van Maduro staat, heeft het parlement eind maart buiten spel gezet, omdat het zich niet zou houden aan de grondwet.

Er wordt al bijna twee maanden geregeld gedemonstreerd tegen de regering van president Maduro. Zijn populariteit neemt al lange tijd af door de slechte economische situatie van het land. Maduro heeft verschillende maatregelen genomen om toch aan de macht te blijven. Zo neemt hij veel beslissingen per decreet en heeft hij een belangrijke oppositieleider op een zijspoor gezet, door ervoor te zorgen dat die de komende vijftien jaar geen politiek ambt meer mag bekleden.