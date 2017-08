Venezolaanse rechters schuilen in Chileense ambassade

Twee Venezolaanse rechters die door het parlement waren voorgedragen voor een post in het Hooggerechtshof, hebben hun toevlucht gezocht in de Chileense ambassade in Caracas. Beatriz Ruiz Marin en José Nunez Sifontes zijn ‘gasten’ van de ambassade, bevestigt de Chileense minister van Buitenlandse Zaken dinsdag (plaatselijke tijd). Zaterdag was ook rechter Elenis Del Valle Rodríguez naar de ambassade gevlucht. De drie juristen behoren tot een groep van 33 rechters van het Hooggerechtshof die op 21 juli door het parlement zijn beëdigd. In het parlement heeft een coalitie van de oppositie de meerderheid. Deze coalitie erkent de regering van president Nicolás Maduro niet. Sinds begin april bevindt ook oppositiepoliticus Roberto Enríquez zich in de ambassade. De voorzitter van de Christelijk-Sociale Partij Copei had gevraagd om bescherming als gevolg van de politieke situatie in zijn land. Oorzaak van de recente spanningen was de verkiezing van een grondwetgevende vergadering afgelopen zondag. De oppositie boycotte deze verkiezing en sindsdien is het onrustig in het land. Dinsdag zijn de twee oppositieleiders Leopoldo López en Antonio Ledezma van hun huis, waar ze een huisarrest uitzaten, overgebracht naar de gevangenis. Donald Trump zegt dat hij Maduro verantwoordelijk houdt voor de gezondheid van hen