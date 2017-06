Veel doden na aardverschuiving door hevige regen in Bangladesh

In Bangladesh zijn dinsdag zeker 25 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen als gevolg van hevige regenval. Ook zijn er veel mensen gewond geraakt. De modderstroom die ontstond door de aanhoudende regen sleurde hele huisjes op heuvels bij de stad Dhaka met zich mee. In drie dorpen werden doden betreurd. Reddingswerkers vrezen de komende dag nog meer lichamen te vinden. Bangladesh wordt elk jaar getroffen door hevige stormen, overstromingen en aardverschuivingen. In 2007 kostte een soortgelijk voorval in de stad Chittagong meer dan 130 mensen het leven.