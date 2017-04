Veel Afghanen zouden psychische problemen hebben

Minstens een miljoen Afghanen lijden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie aan depressies en nog eens iets meer dan 1 miljoen aan angststoornissen. Dat heeft de WHO-directeur voor Afghanistan Richard Peeperkorn gezegd op een bijeenkomst in Kabul.

De cijfers zijn gebaseerd op een voorzichtige schatting, aldus de WHO in een toelichting. Het werkelijke aantal kan beduidend hoger liggen. Afghanistan telt 33 miljoen inwoners. Armoede, conflicten en werkloosheid zijn risicofactoren voor depressiviteit. Afghanistan is een van de armste landen ter wereld en heeft al bijna veertig jaar te maken met oorlog of burgeroorlog. In de afgelopen jaren hebben de radicaalislamitische Taliban weer aan macht en terrein gewonnen. Psychologen of psychotherapeuten zijn er nauwelijks in Afghanistan.