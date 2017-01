Van Dijk-Silos wil afrekenen met corruptie

Schoonmaak begint op Justitie en Politie

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft het aanpakken van de corruptie in 2017 tot prioriteit gemaakt. Haar eigen ministerie staat bovenaan de lijst. Daarvoor is er ook wetgeving in de maak, zegt de bewindsvrouw. Vanaf haar aantreden in 2015 is ze geconfronteerd geworden met corruptie, die zich op alle afdelingen heeft ingenesteld. De dienst Vreemdelingenzaken is daarvan het grootste voorbeeld.

Van Dijk-Silos, gisteren in Nickerie, tijdens de bevorderingsceremonie in de strafinrichting Hazard. Een veertigtal penitentiaire ambtenaren zijn in de naast hogere rang bevorderd. De bewindsvrouw prees de leiding van Hazard voor de mate waarin de strafinrichting zich de verzelfstandiging eigen heeft gemaakt.

Jennifer van Dijk-Silos, minister van Justitie en Politie. Ze was in Nickerie om de bevorderingsceremonie bij Hazard bij te wonen.