Van der San terug als directeur Kabinet van de President

Eugene van der San is terug in zijn oude functie op het Kabinet van de President. Hij is officieel weer benoemd door president Desi Bouterse als directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden. Deze functie werd waargenomen door Danielle Veira, die directeur is van Nationale Veiligheid.

Na ruim zeven jaar deze functie bekleed te hebben, is Van der San benoemd tot minister van Justitie en Politie. Hij werd op 31 maart beëdigd in deze functie door de president. Na een persconferentie die Van der San gehouden had, waarin hij veiligheidsadviseur van de president, Melvin Linscheer, beschuldigde van lekken van informatie naar VHP-voorzitter Chan Santokhi, werd zijn functie onhoudbaar als minister.

Op 6 juni leverde Van der San zijn portefeuille in bij de president. De zaken tussen hem en Linscheer werden uitgesproken. Op grond hiervan zag Linscheer ervan af om een kort geding aanhangig te maken tegen Van der San. Intussen is Van der San, na een korte vakantie, terug in het machtscentrum. Hij heeft de dagelijkse leiding over bestuurs- en administratieve aangelegenheden van het Kabinet van de President.