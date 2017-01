Valies: Regering krijgt vandaag de ruimte om te reageren

De Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben vandaag vergaderd in Mata Gauri en besloten is om niet te lopen naar het beleidscentrum. De regering krijgt volgens vakbondsleider Wilgo Valies de tijd om te reageren op een brief die gisteren is gestuurd.

De BvL en ALS hebben het aanbod van de regering om de voorlopige voorziening van SRD 375 per maand op te trekken naar SRD 500 in januari en februari, afgewezen. Een tegenvoorstel van de bonden om de herwaardering in februari in te laten gaan, is niet geaccepteerd door de regering. Eerst moeten alle administratieve zaken in orde zijn voordat het herwaarderingsplan in uitvoering kan komen.

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) heeft het aanbod van SRD 500 voor januari en hetzelfde bedrag voor februari wel geaccepteerd. Dit in afwachting van de herwaardering die eind maart doorgevoerd wordt. Dit bedrag zal aan alle onderwijsgevenden worden uitbetaald.

De BvL en ALS hebben de leerkrachten opgeroepen om zich woensdag aan te melden in theater Unique. Morgen zullen onder andere ook politieke partijen en C-47 fysiek meedoen met de acties. Vandaag worden de politieke partijen en andere organisaties geïnformeerd over de stand van zaken. Starnws