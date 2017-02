Partijen moeten evaluatieverslag uitbrengen aan rechter

De voorzitter van onderwijsbonden Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), Wilgo Valies, merkt een bereidheid op bij de regering om tot een oplossing te komen in hun geschil. De leerkrachten van voornoemde bonden gingen op 10 januari in actie. Ze waren boos over het voornemen van de regering om de implementatie van het herwaarderingsprogramma te verschuiven naar maart.