Valies en regering voeren vruchtbaar gesprek

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor leerkrachten in Suriname (ALS), typeert het vier uur durend gesprek dat hij vrijdag heeft gehad met de regering als vruchtbaar. De besprekingen worden in het weekend voortgezet en Valies is hoopvol gestemd. De BvL en ALS staken nu negen dagen over de uitvoering van het herwaarderingsakkoord. Er waren afspraken met de onderwijsbonden om de herwaardering in januari in te voeren, maar die is door de regering verschoven naar maart. BvL/ALS wil echter directe uitvoering en voert onder andere hiervoor actie. Die wordt echter op basis van deze overlegmomenten niet opgeschort. De stakende onderwijsgevenden worden opgeroepen zich maandagmorgen weer in het stakingscentrum ‘Unique’ te melden.