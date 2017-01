Valies biedt opening voor impasse met overheid

Bij gesprek met regering dit weekeinde, wordt actie opgeheven

Hoewel de Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) gisterenmorgen hebben besloten hun actie na het weekeinde voort te zetten, is er een kans dat het onderwijsproces maandag wordt hervat. Maar dan moet er nog dit weekeinde worden gesproken met de vertegenwoordiging van de twee bonden, zegt voorzitter Wilgo Valies. Als de regering vandaag of morgen met de BVL en de ALS om de tafel gaat zitten, kan het onderwijsproces worden hervat.

De afgelopen week lag het middelbaar onderwijs plat. Ook op enkele VOJ- en basisscholen werd er geen les gegeven. Op een persconferentie, vrijdagmiddag op zijn kantoor, zei minister Robert Peneux van Onderwijs dat er voorlopgi niet met de vakbond wordt gesproken. De bewindsman wil eerst in regeringsverband overleg plegen.

Minister Robert Peneux van Onderijws, Wetenschap en Cultuur. Inmiddels heeft de Vakcentrale C-47 zich solidair verklaard met de acties van de BVL en ALS. Aan de regering wordt gevraagd om middels dialoog een duurzame oplossing te bewerkstelligen. Hij baseerde zijn opstelling op geluiden die hij zou hebben opgevangen over zogenoemde ronselpraktijken onder niet-actievoerenden.