Vakantiebeurs deel V

Zijn vooral Nederlanders geïnteresseerd in een vakantie in Suriname? En hoe zit het met de Surinaamse-Nederlanders? In deze aflevering van de mediaspecial over de Vakantiebeurs, praat Sam Jones ook met Joyce Blokland, directeur van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme en met Jerry A-Kum directeur van de Stichting Toerisme Suriname. Een verslag van Sam Jones…

Deze productie werd mede mogelijk gemaakt door TCT, STS, SLM en verschillende hoteliers, touroperators en andere toeristische ondernemingen onder de koepel van het onlangs opgerichte Shata. Een reportage was dit van Sam Jones.’