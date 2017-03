Update 1 TK-verkiezingen Nederland

Zo’n 13 miljoen Nederlanders kunnen vandaag naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Om 7.30 uur vanmorgen in Nederland is het merendeel van de stembureaus opengegaan. Rond 5.15 in de ochtend die op de verschillende treinstations al open, om reizigers in staat te stellen te stemmen vóór ze naar hun werk gingen.

De hoofdregel is dat alle stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur ’s avonds. In de loop van de morgen kwamen de eerste opkomstcijfers al naar buiten. In Den Haag had om 10.00 uur 12 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Bij de verkiezingen in 2012 was dit rond die tijd iets meer dan 11 procent. Omstreeks de zelfde tijd in Utrecht was er een opkomst van 16 procent. In Rotterdam was er sprake van ruim 13 procent. Amsterdam komt later op de dag met tussentijdse percentages van de opkomst.

Ook het Nederlandse weer lijkt mee te werken aan de verkiezingsopkomst vandaag. In bepaalde regio’s is het grijs en mistig maar het blijft vooralsnog droog, met een temperatuur van tussen de 11 en 13 graden.

Alle lijstrekkers zijn al vroeg gaan stemmen. Onder meer Alexander Pechtold van D66, Gert-Jan Segers (ChristenUnie), PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher, Geert Wilders (PVV) en Henk Krol van 50Plus stemden onder veel belangstelling van de media. Premier Mark Rutte stemde in Den Haag en Emile Roemer (SP) in zijn woonplaats Boxmeer. Kiezers kunnen gedurende de dag bij één van de ongeveer 8.900 verschillende landelijke stemlocaties terecht. Ook in de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan worden gestemd. In totaal doen 28 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, met gezamenlijk 1.116 kandidaten. Dat aantal was sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo hoog en leverde een extra groot stemformulier op. Kiezers kunnen een stem uitbrengen op 393 vrouwen en 723 mannen. Ruim 75.000 Nederlanders brengen vanuit het buitenland hun stem uit. Dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige verkiezingen. In 2012 lieten ruim 40.000 kiezers in het buitenland zich registreren. Waarschijnlijk volgen de eerste officiële verkiezingsuitslagen in de nacht van woensdag op donderdag. Omdat alle stemmen dit jaar met de hand worden geteld, laat de uitslag langer op zich wachten dan in voorgaande jaren.