United Airlines weer in opspraak

United Airlines is opnieuw in opspraak geraakt. De Amerikaanse luchtvaartinspectie FAA wil de luchtvaartmaatschappij beboeten voor het vliegen met een ‘niet luchtwaardig’ toestel. Met die Boeing 787 vervoerde de luchtvaartmaatschappij in 2014 23 keer passagiers binnen de Verenigde Staten en op internationale vluchten. Twee van die vluchten werden uitgevoerd nadat de FAA de vliegmaatschappij al had gewaarschuwd. Bij het vliegtuig in kwestie was een onderdeel van de brandstofpomp vervangen. Volgens de FAA is daarna de benodigde controle van de reparatie niet uitgevoerd. De door de FAA voorgestelde boete bedraagt 435.000 dollar. United is dit jaar al vaker slecht in het nieuws gekomen. Zo werd een passagier die weigerde een vlucht te verlaten om plaats te maken voor personeel van de luchtvaartmaatschappij, met geweld verwijderd.