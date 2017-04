United Airlines treft schikking met weggesleepte passagier

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft een schikking getroffen met David Dao, zeggen zijn advocaten. Dao werd begin april op hardhandige wijze uit een vliegtuig van United verwijderd. De luchtvaartmaatschappij had het toestel overboekt waardoor er passagiers uit moesten stappen. Omdat de 69-jarige dokter weigerde om uit eigen beweging te vertrekken, trok een agent hem uit zijn stoel en sleepte hem door het gangpad. De actie leidde wereldwijd tot verontwaardiging en United Airlines ging uiteindelijk door het stof. Wat de luchtvaartmaatschappij en Dao hebben afgesproken is niet bekend. Volgens zijn advocaten heeft de man een hersenschudding opgelopen en is hij een tand verloren. Dao zou het incident hebben omschreven als erger dan zijn vlucht uit Vietnam. De politieagent die hem uit het vliegtuig sleurde is sinds het incident geschorst.