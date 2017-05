Uittreding Caricom moet weloverwogen stap zijn

Exportbeperkingen mogen geen reden daartoe vormen zegt HI&T-minister Welzijn

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) kijkt vol verwachting uit naar het evaluatierapport dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken momenteel aan het afronden is, over Suriname ’s participatie binnen de Caricom.

Er hebben zich enkele incidenten voorgedaan waarbij Surinaamse ondernemers problemen hebben ondervonden om hun producten op de markten van de overige Caricom-lidlanden te krijgen. Dit moet volgens HI & T-minister Ferdinand Welzijn echter niet de basis vormen voor een mogelijke uittreding. Er gaan in zowel De Nationale Assemblee als bij de regering steeds meer stemmen op om te breken met het regionaal blok dat Suriname tot zover meer na- dan voordelen zou hebben opgeleverd.

De bewindsman van HI&T zegt dat de oplaaiende discussie over de toekomst van Suriname binnen Caricom relevant is. Het is goed om op die wijze het regionaal handelsblok onder de loep te nemen. Evaluatiemomenten dragen bij tot een beleidsverbetering binnen internationale samenwerkingsverbanden:

Minister Ferdinand Welzijn van Handel Industrie en Toerisme, die zijn visie uit met betrekking tot de toekomst van Suriname binnen Caricom.

Hij kijkt uit naar het evaluatierapport dat een dezer dagen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar president Desi Bouterse zal worden toegestuurd.

Het staatshoofd zal dan met de rest van de regering en het parlement een besluit nemen over hoe verder binnen de Caricom.