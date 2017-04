Uitleg minister Welzijn mist doel

RAVAKSUR houdt vast aan eis terugdraaiing verhoogde brandstofprijzen

President Bouterse onderkent slechte communicatie

Voor de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) is de reden voor de verhoging van de brandstofprijzen nog onduidelijk. Ze mist de opheldering die moest komen met de uitleg van de minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI & T), Ferdinand Welzijn. Welzijn had donderdagavond een onderhoud met de vakbeweging, waarbij hij het standpunt van de regering uit de doeken deed. RAVAKSUR blijft bij de eis dat de verhoging teruggedraaid moet worden. Vakbondsleider Robby Berenstein zegt dat er geen rekening is gehouden met het effect van de gevolgen ervan.

President Desi Bouterse heeft begrip voor de ophef die is ontstaan door de verhoging van de brandstofprijs. Dat zei hij gisteren op het paleis bij de beëdiging van de nieuwe minister van Justitie en Politie, Eugene Van der San. Het staatshoofd is er van overtuigd dat indien de samenleving op een correcte wijze werd geïnformeerd over het voornemen de prijzen aan te passen die ook begrip zo hebben hiervoor. De president geeft toe dat de communicatie vanuit de regering hierbij in gebreke is gebleven:

Hij onderkend dat de regering de samenleving inderdaad heeft overvallen met dit besluit en dat het onvoldoende aan hen is gecommuniceerd.