Twee verdachten aangehouden in zaak van oud-op-nieuwjaar

De 38-jarige Oswaldo V. alias ‘Walli’ is maandag door de politie aangehouden. Oswaldo of ‘Walli’ wordt ervan verdacht Saridin Toekinem van het leven te hebben beroofd. Dit geval deed zich voor aan de Anakokostraat, in de nacht van afgelopen oud- op nieuwjaar. De verdachte woonde samen met het slachtoffer. Bij zijn aanhouding heeft hij bekend dat hij en zijn vriendin, Samantha H, betrokken zijn bij de zaak. H. is ook al aangehouden. De politie is nog op zoek naar de spullen die het duo na de moord uit het huis wegnamen. KPS