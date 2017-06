Twee naaste adviseurs van Britse premier May stappen op

Twee van de belangrijkste adviseurs van de Britse premier May zijn opgestapt. Zij worden door veel Conservatieven verantwoordelijk gehouden voor het teleurstellende resultaat van de Britse parlementsverkiezingen van donderdag. Boze parlementariërs eisten volgens Britse media hun vertrek. Als de twee het veld niet zouden ruimen, zou de positie van May zelf in gevaar komen, zo werd gedreigd. May had de verkiezingen uitgeschreven om de meerderheid van haar partij in het Lagerhuis te vergroten. Daarmee wilde ze haar positie versterken vanwege de onderhandelingen over de brexit. Dat mislukte: de Conservatieven raakten hun meerderheid kwijt.