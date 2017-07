Twee derde VN-landen stemt in met verbod op nucleaire wapens

Ruim 120 lidstaten van de Verenigde Naties hebben vrijdag een verdrag goedgekeurd om geen nucleaire wapens te produceren, testen, herbergen of om te dreigen deze te gebruiken. “Het is zeventig jaar geleden dat de wereld kennismaakte met de vernietigingskracht van nucleaire wapens en vanaf de eerste dag was er roep om dit wapentuig te verbieden”, aldus de Costa Ricaanse VN-ambassadeur Elayne Whyte Gomez na afloop van de stemming. In totaal stemden 122 landen voor het verdrag. Nederland stemde als enige land tegen en was tevens het enige NAVO-land dat deelnam aan de stemming. Zo liggen in Nederland Amerikaanse kernwapens opgeslagen, dat zou volgens het verdrag niet mogen. Ruim veertig landen namen niet deel aan de stemming. Het ging om landen die nucleaire wapens in bezit hebben en veel landen die bescherming krijgen van staten met nucleaire wapens. Vooral de Verenigde Staten waren kritisch over het voorstel, mede vanwege de internationale spanningen rondom Noord-Korea. Het dictatoriale land is bezig met de ontwikkeling van nucleaire wapens ondanks druk van de internationale gemeenschap om daarmee te stoppen. De Amerikaanse ambassadeur voor de Verenigde Naties, Nikki Haley, liet samen met haar Britse en Franse collega’s weten “niet de intentie te hebben om het verdrag te ondertekenen, ratificeren of er ooit onderdeel van uit te maken”. Desondanks is het wel mogelijk voor landen om het verdrag op een later moment alsnog te ondertekenen. NAVO-landen met nucleaire wapens zeggen juist meer te zien in een versterking van het non-prolifertieverdrag dat stamt uit 1968. Middels dat verdrag wordt getracht het aantal landen met kernwapens beperkt te houden en het huidige wapenarsenaal te verlagen.