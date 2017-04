Twaalf mannen opgepakt voor ‘overval van de eeuw’ in Paraguay

In Brazilië zijn twaalf mannen opgepakt die verdacht worden van een overval op een geldtransportbedrijf in Paraguay. Paraguayaanse agenten spraken van de overval van de eeuw. Tientallen zwaarbewapende criminelen bliezen met explosieven de voorgevel van het bedrijf op, waarna ze bij de kluis konden komen. Volgens de directeur van het geldtransportbedrijf in de grensplaats Ciudad del Este zijn de dieven ervandoor gegaan met 8 miljoen dollar. In de kluis zat in totaal 49 miljoen dollar.

Gelijktijdig met de overval viel de groep met vuurwapens en granaten het hoofdbureau van de politie en het kantoor van de regionale overheid aan. Ook hadden ze op strategische plaatsen auto’s in brand gestoken om de politie te hinderen. De criminelen zijn vervolgens gevlucht naar Brazilië. De Braziliaanse politie heeft tot nu toe 1,5 miljoen dollar teruggevonden bij de tien opgepakte mannen. Bij de aanval op het politiebureau kwam een agent om het leven.