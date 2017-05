Twaalf doden door noodweer in Verenigde Staten

Bij overstromingen in de Amerikaanse staten Arkansas en Missouri zijn de afgelopen dagen zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Door hevig noodweer traden rivieren buiten hun oevers. Vooral het noordoosten van Arkansas had het zwaar te verduren. Daar begaven meerdere dammen het. Volgens meteorologen zal de situatie dit weekeinde verder verslechteren. Vooral de rivieren Mississippi en Missouri zullen nog verder stijgen, vrezen ze. Het afgelopen weekeinde vielen in Texas vier doden door tornado’s.