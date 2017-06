Twaalf doden bij enorme brand in woontoren Londen

Bij de zeer grote brand in een woontoren met 27 etages in het westen van Londen zijn woensdag minstens twaalf doden gevallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Eerder op de dag sprak een woordvoerder van de brandweer al van een onbekend aantal doden, maar ze wilde niet speculeren over het aantal. De politie verwacht dat het aantal doden nog oploopt. Ze kan ook niet met zekerheid stellen dat iedereen die in het pand was, nu veilig is. Veel van de bewoners lagen te slapen toen de brand ’s nachts ontstond. De ambulancedienst van Londen laat woensdag weten dat ze 64 mensen hebben vervoerd naar zes ziekenhuizen. Nog eens tien mensen zijn op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Van twintig gewonden is de toestand kritiek. De toren loopt geen gevaar in te storten. Specialisten die de restanten hebben onderzocht, verklaarden woensdagavond dat brandweerlieden het 24 verdiepingen tellende gebouw zonder gevaar kunnen betreden.

De brandweer wil nog woensdagavond het gebouw in de wijk Kensington binnengaan en blijft sowieso de hele nacht met materieel aanwezig. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Er is gesuggereerd dat het vuur ‘simpel’ ontstond: door een kortsluiting in een koelkast. Getuigen verklaarden dat de brand ontstond op de tweede verdieping.