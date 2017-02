Tussentijdse CARICOM-vergadering succesvol verlopen

De 28e tussentijdse vergadering van CARICOM staatshoofden heeft een goed verloop gehad, vermeldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Deze vergadering vond plaats in Guyana, van 16-17 februari. Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de verdere integratie van de Caribbean Community, een intensievere samenwerking op het gebied van de regionale veiligheid, alsook de versterking van de CARICOM als regionaal blok. Tijdens de staatshoofden bijeenkomst is ook de bezorgdheid over de stijgende criminaliteit geuit. Er zullen maatregelen bedacht moeten worden om in het bijzonder jongeren die ontplooiingskansen te bieden om het te bestrijden.

Daarnaast is de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt ten aanzien van de CARICOM Single Market en Economy (CSME) besproken. Daarentegen zijn er nog obstakels voor ondernemers en burgers tegelijk die aangepakt moeten worden. Verder is toerisme aangemerkt als belangrijke sector voor de economie van de CARICOM-lidstaten. De voorstellen gedaan in dit kader, voor wat betreft het opkrikken van zowel de regionale toerisme-agenda als de samenwerking tussen de publieke en private sector, zijn unaniem aangenomen. Een ander gesprekspunt vormde het Carifesta-gebeuren. Barbados organiseert het in augustus dit jaar. Trinidad & Tobago neemt in 2019, Antigua & Barbuda in 2021, de organisatie van CARIFESTA op zich. Suriname werd tijdens de tussentijdse CARICOM-vergadering vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en deskundigen van het departement, bijgestaan door de Minister van Justitie Jennifer van Dijk-Silos en deskundigen van het ministerie Toerisme, Handel en Industrie. De eerst volgende vergadering van de Staatshoofden en Regeringsleiders is in juli, in Grenada.