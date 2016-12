Tussenstand SU Aid actie SRD 290.000

SU Aid heeft tot gisteren SRD 290.000 opgehaald met haar inzamelingsactie. Dit is maar de tussenstand. Er moeten nog wat bedragen worden bijgeteld, die de diverse veilingen hebben opgebracht bijvoorbeeld. Het team van SU Aid, dat zich vanaf de start keihard heeft ingezet, toont zich in ieder geval blij dat Surinamers zich weer van hun goede en gulle zijde hebben laten zien tijdens Kerst.

Dat was officieus het einde van SU Aid 2016. Er is tot nog toe SRD 290.000 opgehaald. Er kan nog altijd worden gestort op de bankrekeningennummers die te vinden zijn op de website van de stichting; SU Aid. Tegen eind januari hoopt het bestuur de eindstand van de inzamelingsactie aan de gemeenschap door te spelen. Het streefbedrag was SRD 1 miljoen SRD. Het geld zal worden gebruikt ten behoeve van de seniorenburgers in de diverse instellingen.