Tusk zegt andere standpunten over Rusland te hebben dan Trump

EU-president Donald Tusk zegt er “niet 100 procent zeker van te zijn” dat Trump en hij een “gemeenschappelijk standpunt of dezelfde opinie” delen over Rusland. “Daarentegen lijken we op dezelfde lijn te zitten als het gaat over het conflict in Oekraïne”, zei Tusk donderdag in Brussel in een onverwachte, korte verklaring na afloop van zijn ontmoeting met de nieuwe Amerikaanse president. ”Mijn belangrijkste boodschap aan Trump is dat samenwerking en vriendschap gebaseerd zijn op gemeenschappelijke waarden en principes.” Volgens Tusk, die de EU-leiders vertegenwoordigt in Brussel, zijn er ”veel zaken waar we het over eens zijn, met name de strijd tegen terrorisme. Ik hoef niet uit te leggen waarom. Maar over het klimaat en de handel lijkt dat minder het geval.”

Trump is donderdag in Brussel in de “Tusk Tower” ontvangen door Tusk. Het gebouw is met een knipoog naar de Trump Tower in New York even zo omgedoopt. Trump kwam ruim een kwartier te laat aan bij zijn eerste afspraak met de hoogste Brusselse vertegenwoordigers, maar de geplande afspraak tot 11.00 uur liep uiteindelijk ook uit met ruim een half uur. Twintig minuten later keerden ze terug met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker voor een fotomoment bij de Amerikaanse en de EU-vlag, die de 28 lidstaten vertegenwoordigt.