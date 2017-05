Tusk roept G7 op vast te houden aan sancties tegen Rusland

EU-president Donald Tusk heeft de leiders van de G7-landen opgeroepen vast te houden aan de sancties tegen Rusland. ”Sinds de laatste G7-top in Japan hebben we niets gezien wat een verandering in ons sanctiebeleid richting Rusland zou rechtvaardigen”, zei de voorzitter van de Europese Raad. Tusk zei in de aanloop naar de top op Sicilië dat alleen ”de volledige uitvoering van de Minsk-akkoorden het conflict kan oplossen”. Die afspraken hadden tot doel de rust terug te brengen in het oosten van Oekraïne, waar duizenden doden zijn gevallen bij gevechten tussen pro-Russische separatisten en regeringstroepen. De sancties tegen Rusland werden ingesteld nadat Moskou het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde. De strafmaatregelen zouden donderdag ter sprake zijn gekomen bij de NAVO-top in Brussel. Economisch adviseur Gary Cohn van de Amerikaanse president Donald Trump stelde daarop dat de VS ”op dit moment geen positie hebben” met betrekking op het verlengen van de sancties. De groepering van de grootste industriële landen bestond voorheen uit acht leden, de G8, waar ook Rusland deel van uitmaakte. Na de annexatie van de Krim werd het aantal teruggebracht naar zeven en was Rusland niet meer welkom bij de besprekingen.