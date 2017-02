Turkse leger staat hoofddoek toe bij uniform

Vrouwen in het Turkse leger mogen een hoofddoek dragen met hun uniform. Dat hebben Turkse legerfunctionarissen woensdag verklaard. De stap is opmerkelijk omdat het leger zich traditioneel juist ziet als bewaker van de seculiere staat waarin religie en staat gescheiden zijn. Met de verandering is de groeiende invloed te zien van de gelovige president Erdogan en zijn partij AKP. Sinds de partij in 2002 aan de macht kwam, wordt het geloof steeds vaker verwikkeld met het publieke leven.

Lang waren hoofddoekjes verboden voor ambtenaren en in bijvoorbeeld universiteiten, maar de AKP heeft dat eerder al met succes veranderd. De legerfunctionarissen verklaarden dat de hoofddoekjes kunnen worden gedragen bij het uniform onder een hoed of een pet, maar dat het gezicht niet bedekt mag zijn. Verder mag de hoofddoek geen patroon hebben en moet de kleur overeenkomen met die van het uniform.