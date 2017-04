Turkse kiesraad wijst referendumklachten van oppositie af

De Turkse hoge kiesraad (YSK) heeft alle klachten van oppositiepartijen over de gang van zaken bij het referendum zondag afgewezen. Ook het formele verzoek van de belangrijkste oppositiepartij om de uitslag ongeldig te verklaren werd van tafel geveegd. De kiesraad kreeg na de volksraadpleging een storm aan kritiek over zich heen, onder meer vanwege het besluit om zondag ook stembiljetten zonder officiële stempel goed te keuren.

Dat was volgens Turkse juristen strijdig met de wet. De Turkse kiezers stemden zondag in een referendum met nipte meerderheid in met het uitbreiden van de presidentiële bevoegdheden. De oppositie zei zich niet neer te leggen bij de uitslag van het referendum. Oppositiepartij CHP diende dinsdag een verzoek in om de uitslag ongeldig te laten verklaren. De vicevoorzitter van de partij, Bülent Tezcan, verklaarde daarbij dat het aantal ”verdwenen stemmen” tijdens het referendum ”ongekend” is voor Turkse verkiezingen.

De pro-Koerdische oppositiepartij HDP heeft woensdag ook een verzoek ingediend om de uitslag te laten schrappen. Vicevoorzitter Mithat Sancar stelde dat het referendum niet eerlijk is verlopen. Hij wees er onder meer op dat campagne moest worden gevoerd terwijl HDP-prominenten in de cel zaten en de noodtoestand van kracht was.