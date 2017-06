Turkije wil 189 advocaten arresteren om mislukte staatsgreep

De Turkse autoriteiten hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd voor bijna 190 advocaten die banden zouden hebben met Fethullah Gülen. Dat meldt staatspersbureau Anadolu. De islamitische geestelijke is volgens de Turkse regering het brein achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Een aantal van de advocaten zou de smartphone-app Bylock gebruiken; een programma dat het netwerk van Gülen zou gebruiken om versleutelde berichten te versturen volgens de regering. Sinds de couppoging, straks bijna een jaar geleden, wachten vijftigduizend mensen in gevangenschap een proces af. Ook zijn er 150 duizend mensen, onder wie soldaten en leraren, ontslagen of geschorst omdat ze banden zouden hebben met terroristische groeperingen.