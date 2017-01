turkije-verlengt-noodtoestand-opnieuw

In Turkije is de noodtoestand opnieuw met drie maanden verlengd, tot 19 april. In het parlement in Ankara verdedigde de Turkse vicepremier tijdens een emotioneel debat de noodzaak ervan onder meer door te verwijzen naar de aanhoudende terreurdaden die het land treffen. Het bloedbad in de chique nachtclub in Istanbul tijdens de nieuwjaarsviering was de laatste in de rij. De noodtoestand in het land is sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli van kracht. Critici zeggen dat de regering de noodtoestand gebruikt om tegenstanders van het regime te bestrijden. De noodtoestand biedt de regering meer volmachten dan in een gewone situatie.