Turkije, Rusland en Iran gaan samen toezien op wapenstilstand Syrië

De drie landen die in Astana overleggen over de oorlog in Syrië, hebben afgesproken om samen te werken aan waarborging van een wapenstilstand. Daarnaast willen Turkije, Rusland en Iran samen vechten tegen IS en Al Nusra. De landen zeggen voor het waarborgen van een wapenstilstand een trilateraal mechanisme te zullen ontwikkelen. Er is door de landen verder niet gesproken over hoe dat mechanisme er uit moet komen te zien.

De onderhandelende partijen in Kazachstan hebben dinsdag daarnaast een oproep gedaan aan de rest van de internationale gemeenschap om alle afspraken die gemaakt zijn tijdens VN-bijeenkomsten over Syrië na te leven. Het overleg is een initiatief van Rusland, Iran en Turkije. Rusland en Iran zijn de belangrijkste bondgenoten van de regering van Assad. Turkije steunt verschillende rebellengroepen. De Verenigde Staten, die vorig jaar een mislukte poging deden om tot vredesoverleg te komen, zijn niet betrokken bij het initiatie