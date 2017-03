Turkije evalueert relatie met Europa na referendum

Turkije gaat de relatie met Europa na het referendum in april opnieuw tegen het licht houden, heeft president Erdogan dinsdag gezegd. Hij noemde Europa “fascistisch en wreed”, met veel gelijkenissen uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Turkije beschuldigt onder andere Duitsland en Nederland van “nazi-methoden”, omdat zij Turkse ministers hebben verboden voor Turkse burgers campagne te voeren voor het referendum. De volksraadpleging gaat over een grondwetswijziging die de macht van Erdogan aanzienlijk uitbreidt. Erdogan zei dat een “heel ander Turkije” zich na het referendum niet langer door de Europese Unie de les zal laten lezen via het toetredingsproces. Europese agenten kunnen dan ook niet meer op Turkse bodem “spioneren”.