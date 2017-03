Turkije en VS nog niet akkoord over strijd tegen IS

Turkije en de Verenigde Staten zijn het nog niet eens over een gezamenlijk strategie voor de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson sprak gisteren in Ankara met zijn Turkse collega Cavusoglu. Hij zei na de ontmoeting dat er nog “veel lastige beslissingen genomen moeten worden”.

Turkije vindt het onaanvaardbaar dat de VS in Syrië samenwerkt met Koerdische milities. De Turkse regering ziet die strijdgroepen als verlengstuk van de PKK, een terreurorganisatie die aanslagen pleegt in Turkije.

Nu de VS terreurgroep IS wil verdrijven uit de Syrische stad Raqqa, is medewerking van Turkije noodzakelijk. De stad ligt 80 kilometer ten zuiden van de Turkse grens. Tillerson en Cavusoglu bespraken de opties voor een offensief, maar kwamen niet tot een gezamenlijke strategie.